Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.87
П2
3.80
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.36
П2
3.92

Сёмин: РФС нашёл хороших соперников высокого уровня для сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящих BetBoom товарищеских матчах национальной команды против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Источник: Metaratings.ru

В ближайшее окно ФИФА сборная России проведёт три BetBoom встречи. Выездная товарищеская игра состоится 28 мая в Каире, после чего команда 5 июня примет Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — Тринидад и Тобаго в Калининграде. Время начала BetBoom матчей будет объявлено дополнительно.

"РФС проделал отличную работу и нашёл хороших соперников высокого уровня. Учитывая, что Египет будет участвовать в чемпионате мира, для них будет подготовка к турниру. Мы давно не играли в других странах. Это будет хороший тест для нас — сыграть против команды, которая сыграет на крупном турнире перед его началом, и как мы могли бы выглядеть в отборочных матчах на чемпионате мира.

Пока рано говорить о составах и возможном неучастии Мохаммеда Салаха в матче с нами. Но должно быть согласие, чтобы все сборные сыграли с нами основными составами, а не молодыми футболистами", — сказал Сёмин Metaratings.ru.

В марте сборная России встречалась с национальными командами Никарагуа (3:1) и Мали (0:0). Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА. В 2025 году Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше