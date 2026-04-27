Сёмин: РФС нашёл хороших соперников высокого уровня для сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
В ближайшее окно ФИФА сборная России проведёт три встречи. Выездная товарищеская игра состоится 28 мая в Каире, после чего команда 5 июня примет Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — Тринидад и Тобаго в Калининграде. Время начала матчей будет объявлено дополнительно.
"РФС проделал отличную работу и нашёл хороших соперников высокого уровня. Учитывая, что Египет будет участвовать в чемпионате мира, для них будет подготовка к турниру. Мы давно не играли в других странах. Это будет хороший тест для нас — сыграть против команды, которая сыграет на крупном турнире перед его началом, и как мы могли бы выглядеть в отборочных матчах на чемпионате мира.
Пока рано говорить о составах и возможном неучастии Мохаммеда Салаха в матче с нами. Но должно быть согласие, чтобы все сборные сыграли с нами основными составами, а не молодыми футболистами", — сказал Сёмин Metaratings.ru.
В марте сборная России встречалась с национальными командами Никарагуа (3:1) и Мали (0:0). Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА. В 2025 году Россия провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.