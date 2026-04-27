Российские футболистки крупно обыграли Болгарию и Белоруссию

Виктория Березуцкая и Дарья Королевская в начале встречи забили за сборную России по одному мячу, но в середине первого тайма один мяч отыграла Анастасия Кашкевич. Еще до перерыва за россиянок отличились Виктория Березуцкая, Ксения Морозова и Алиса Логунова. После перерыва Алиса Логунова и дважды Ксения Кондратьева установили окончательный счет матча.