Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
1.02
X
15.00
П2
34.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
19.00
X
1.37
П2
11.00
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Факел
2
П1
X
П2

Беланов: «От матчей с участием сборной Украины, которые мне приходилось видеть, я в шоке»

Знаменитый нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Игорь Беланов выразил недовольство последними результатам национальной команды Украины.

Источник: Getty Images

22 апреля стало известно, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, потерпела 10 поражений и 8 раз сыграла вничью. Украинская сборная не смогла отобраться на ЧМ-2026.

"По-моему, пост руководителя нашей сборной должен занять украинец. Однако сколько бы мы ни обсуждали того или иного кандидата, а все упирается в наших футболистов. От матчей с участием сборной Украины, которые мне приходилось видеть, я в шоке. У них не было ни скорости, ни переводов, ни обводок. Взять хотя бы мартовскую игру со Швецией. В ней играли монотонно, без огонька. Вот забил один мяч Пономаренко, и это было в самой концовке. Ну что это за игра? И это при том, что в матче такого значения нужно было идти ва-банк, врываться в чужую штрафную, бежать в атаку.

Но для этого, чтобы все это эффективно делать, должен быть коллектив настоящих профессионалов. Коллектив единомышленников, объединенных одной целью — завоевать право преодолеть первый из барьеров на пути к финальной части чемпионата мира. Таких, какими в середине восьмидесятых были мои партнеры по киевскому «Динамо». Любого из этого состава возьми — это были машины. Даже и не знаю, кто был лучше. Во всяком случае, среднее звено «Динамо» в то время было одним из лучших в мире, поверьте мне. И это не громкие слова. Каждый из нас обладал отличными качествами — как физическими, так и техническими.

Это были ребята с таким характером, что могли «порвать» любого соперника. Впереди играли два нападающих, которые имели высокую скорость, умение завершить атаку. Применялся прессинг, была максимальная самоотдача. Об этом можно долго рассказывать. Поэтому меня и волнует тема достойных футболистов для сборной. Таких, кто мог показывать содержательную игру и доказывал, что в национальной команде находится на своем месте. А то мы видим, что тот или иной игрок носится по полю, прыгает, скачет — а вот выделить некого", — приводят слова Беланова украинские СМИ.