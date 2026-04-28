Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.00
П2
2.65
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2

Сафонов: игры сборной России необходимы, чтобы не вариться в собственном соку

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о предстоящих BetBoom товарищеских матчах сборной России против национальных команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о предстоящих BetBoom товарищеских матчах сборной России против национальных команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

"Египет — это хорошая команда, тем более матч будет в Каире. Остальные соперники пониже уровнем, но всё равно лучше, чем Бруней. На бумаге это могут быть неплохие сборные, но будут ли там основные составы? Что касается египтян, у них как раз может быть состав, приближенный к основному, им надо наигрывать футболистов.

Но Салаха наверняка не будет. Вопрос в том, успеет ли он восстановиться к началу чемпионата мира. Даже если он восстановится, тренерский штаб точно не будет им рисковать. В любом случае игры сборной необходимы, чтобы наши игроки не варились в собственном соку. Хочется посмотреть на наш уровень, на мотивацию футболистов. Чем сильнее соперник, тем интереснее", — сказал Сафонов Metaratings.ru.

В ближайшее окно ФИФА сборная России проведёт три BetBoom встречи. Выездная товарищеская игра состоится 28 мая в Каире, после чего команда 5 июня примет Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — Тринидад и Тобаго в Калининграде. Время начала BetBoom матчей будет объявлено дополнительно.

В марте сборная России встречалась с национальными командами Никарагуа (3:1) и Мали (0:0). Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА. В 2025-м Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше