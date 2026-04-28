Сафонов: игры сборной России необходимы, чтобы не вариться в собственном соку

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о предстоящих BetBoom товарищеских матчах сборной России против национальных команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
"Египет — это хорошая команда, тем более матч будет в Каире. Остальные соперники пониже уровнем, но всё равно лучше, чем Бруней. На бумаге это могут быть неплохие сборные, но будут ли там основные составы? Что касается египтян, у них как раз может быть состав, приближенный к основному, им надо наигрывать футболистов.
Но Салаха наверняка не будет. Вопрос в том, успеет ли он восстановиться к началу чемпионата мира. Даже если он восстановится, тренерский штаб точно не будет им рисковать. В любом случае игры сборной необходимы, чтобы наши игроки не варились в собственном соку. Хочется посмотреть на наш уровень, на мотивацию футболистов. Чем сильнее соперник, тем интереснее", — сказал Сафонов Metaratings.ru.
В ближайшее окно ФИФА сборная России проведёт три BetBoom встречи. Выездная товарищеская игра состоится 28 мая в Каире, после чего команда 5 июня примет Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — Тринидад и Тобаго в Калининграде. Время начала BetBoom матчей будет объявлено дополнительно.
В марте сборная России встречалась с национальными командами Никарагуа (3:1) и Мали (0:0). Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА. В 2025-м Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.