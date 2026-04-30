Футболисты юниорской сборной России обыграли казахстанцев на турнире УЕФА

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сверстников из Казахстана на турнире развития УЕФА в казахстанском Шымкенте.
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу российской сборной. У казахстанской команды гол забил Ануар Толенди (11-я минута). В составе сборной России отличились Александр Коледов (11) и Дмитрий Калинин (28), а также по дублю оформили Клим Денисов (27, 39) и Матвей Толмачев (72, 86).
На турнире в Шымкенте российские юноши 2010 года рождения одержали три победы в трех запланированных матчах. 25 апреля россияне обыграли команду Азербайджана (5:0), а спустя два дня одержали победу над сверстниками из Пакистана (2:1).