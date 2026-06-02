Сборная Бельгии обыграла хорватов в товарищеском матче перед чемпионатом мира

Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии. Хорваты встретятся с командами Англии, Панамы и Ганы. Сборная Хорватии является бронзовым призером прошлого чемпионата мира. В 2018 году команда завоевала серебряные награды, бельгийцы — бронзовые.