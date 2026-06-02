Сборная Бельгии обыграла хорватов в товарищеском матче перед чемпионатом мира

ТАСС, 2 июня. Сборная Бельгии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии в товарищеском матче. Встреча прошла в хорватской Риеке.
Забитыми мячами отметились Юри Тилеманс (38-я минута) и Ромелу Лукаку (90+6).
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.
Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии. Хорваты встретятся с командами Англии, Панамы и Ганы. Сборная Хорватии является бронзовым призером прошлого чемпионата мира. В 2018 году команда завоевала серебряные награды, бельгийцы — бронзовые.
Футбол, Товарищеские матчи,
2.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Златко Далич
Руди Гарсия
Голы
Бельгия
Юри Тилеманс
38′
Ромелу Лукаку
90+6′
Составы команд
Хорватия
19
Лука Вушкович
2
Йосип Станишич
1
Доминик Ливакович
59′
23
Доминик Котарски
6
Йосип Шутало
71′
7
Никола Моро
4
Йошко Гвардиол
59′
3
Марин Понграчич
14
Иван Перишич
71′
13
Никола Влашич
26
Петар Муса
58′
15
Марио Пашалич
10
Лука Модрич
58′
21
Лука Сучич
8
Матео Ковачич
58′
11
Анте Будимир
62′
17
Петар Сучич
71′
18
Кристиян Якич
16
Мартин Батурина
42′
71′
9
Андрей Крамарич
Бельгия
1
Тибо Куртуа
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
68′
4
Брэндон Мехеле
24
Амаду Онана
67′
15
Тома Менье
22
Алексис Салемакерс
67′
16
Кони де Винтер
69′
5
Максим Де Кейпер
68′
20
Ханс Ванакен
17
Шарль Де Кетеларе
49′
73′
9
Ромелу Лукаку
23
Николас Раскин
79′
6
Аксель Витсель
7
Кевин Де Брейне
67′
18
Хоакин Сейс
11
Жереми Доку
73′
26
Матиас Фернандес-Пардо
Статистика
Хорватия
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти