Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Уэльс
0
:
Гана
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.25
П2
1.16
Футбол. Товарищеские матчи
03.06
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.44
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Сборная Бельгии обыграла хорватов в товарищеском матче перед чемпионатом мира

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев.

Источник: Reuters

ТАСС, 2 июня. Сборная Бельгии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии в товарищеском матче. Встреча прошла в хорватской Риеке.

Забитыми мячами отметились Юри Тилеманс (38-я минута) и Ромелу Лукаку (90+6).

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.

Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии. Хорваты встретятся с командами Англии, Панамы и Ганы. Сборная Хорватии является бронзовым призером прошлого чемпионата мира. В 2018 году команда завоевала серебряные награды, бельгийцы — бронзовые.

Хорватия
0:2
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Товарищеские матчи,
2.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Златко Далич
Руди Гарсия
Голы
Бельгия
Юри Тилеманс
38′
Ромелу Лукаку
90+6′
Составы команд
Хорватия
19
Лука Вушкович
2
Йосип Станишич
1
Доминик Ливакович
59′
23
Доминик Котарски
6
Йосип Шутало
71′
7
Никола Моро
4
Йошко Гвардиол
59′
3
Марин Понграчич
14
Иван Перишич
71′
13
Никола Влашич
26
Петар Муса
58′
15
Марио Пашалич
10
Лука Модрич
58′
21
Лука Сучич
8
Матео Ковачич
58′
11
Анте Будимир
62′
17
Петар Сучич
71′
18
Кристиян Якич
16
Мартин Батурина
42′
71′
9
Андрей Крамарич
Бельгия
1
Тибо Куртуа
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
68′
4
Брэндон Мехеле
24
Амаду Онана
67′
15
Тома Менье
22
Алексис Салемакерс
67′
16
Кони де Винтер
69′
5
Максим Де Кейпер
68′
20
Ханс Ванакен
17
Шарль Де Кетеларе
49′
73′
9
Ромелу Лукаку
23
Николас Раскин
79′
6
Аксель Витсель
7
Кевин Де Брейне
67′
18
Хоакин Сейс
11
Жереми Доку
73′
26
Матиас Фернандес-Пардо
Статистика
Хорватия
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти