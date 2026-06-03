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Сборная Марокко разгромила Мадагаскар в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Сборная Марокко на своем поле разгромила команду Мадагаскара в товарищеском матче перед чемпионатом мира-2026.

Источник: Getty Images

В составе победителей дубль оформил Исмаэль Сайбари (4-я минута, 25), по голу забили Суфьян Рахими (78) и Аюб Эль-Кааби (87). Итоговый счет — 4:0 в пользу марокканцев.

7 июня сборная Марокко сыграет против Норвегии в последнем контрольном матче перед ЧМ-2026.

На первенстве планеты марокканцы сыграют в одной группе с Бразилией (14 июня), Шотландией (20 июня) и Гаити (25 июня).

Марокко
4:0
Первый тайм: 0:0
Мадагаскар
Футбол, Товарищеские матчи,
2.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Мохамед Уаби
Корантен Мартинс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти