Сборная Марокко разгромила Мадагаскар в товарищеском матче перед ЧМ-2026

В составе победителей дубль оформил Исмаэль Сайбари (4-я минута, 25), по голу забили Суфьян Рахими (78) и Аюб Эль-Кааби (87). Итоговый счет — 4:0 в пользу марокканцев.
7 июня сборная Марокко сыграет против Норвегии в последнем контрольном матче перед ЧМ-2026.
На первенстве планеты марокканцы сыграют в одной группе с Бразилией (14 июня), Шотландией (20 июня) и Гаити (25 июня).
Футбол, Товарищеские матчи,
2.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Мохамед Уаби
Корантен Мартинс
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