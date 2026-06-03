Уэльс и Гана разошлись миром в товарищеском матче

Валлийцы значительно превзошли соперника по владению мячом (67% против 33%) и чаще били по воротам (17 ударов, 3 в створ против 11 ударов и 5 в створ у Ганы). По угловым ударам зафиксировано преимущество хозяев — 5:4, что привело к выигрышу ставки на тотал больше 8,5 с коэффициентом 1,93. Арбитр показал две желтые карточки, обе — игрокам гостевой команды, в результате чего сыграл тотал меньше 2,75 за 1,93.