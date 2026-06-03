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Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.44
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Уэльс и Гана разошлись миром в товарищеском матче

Сборные Уэльса и Ганы не выявили победителя в товарищеской встрече, завершив матч со счетом 1:1. Игра прошла 2 июня и стартовала в 21:45 мск.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый тайм запомнился лишь предупреждением полузащитника гостей Томаса Парти, который получил желтую карточку на 30-й минуте. В перерыве тренерский штаб африканской команды провел масштабную ротацию, выставив четырех новых игроков, включая голкипера Бенджамина Асаре.

Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Полузащитник Калеб Йиренчи, вышедший на замену незадолго до этого, вывел Гану вперед. После пропущенного мяча валлийцы усилили давление и на 3-й добавленной минуте ко второму тайму сумели отыграться. Нападающий Льюис Кумас воспользовался передачей защитника Неко Уильямса и установил окончательный результат встречи.

На итоговую ничью 1:1 букмекеры предлагали коэффициент 6,00. Уэльс считался фаворитом противостояния: на победу хозяев давали 2,01, успех Ганы котировался за 3,90, а мирный исход в линии 1Х2 шел за 3,25.

В матче зашла ставка на «тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1,75. Также сыграла линия «обе забьют — да» за 1,80, а на ничью с условием «обе забьют — нет» можно было поставить за 1,90.

Валлийцы значительно превзошли соперника по владению мячом (67% против 33%) и чаще били по воротам (17 ударов, 3 в створ против 11 ударов и 5 в створ у Ганы). По угловым ударам зафиксировано преимущество хозяев — 5:4, что привело к выигрышу ставки на тотал больше 8,5 с коэффициентом 1,93. Арбитр показал две желтые карточки, обе — игрокам гостевой команды, в результате чего сыграл тотал меньше 2,75 за 1,93.

Следующий матч Уэльс проведет 6 июня в 20:45 мск против сборной Румынии. Гана 18 июня в 02:00 мск в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Панамой.

Уэльс
1:1
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Товарищеские матчи,
2.06.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Крейг Беллами
Карлуш Кейрош
Голы
Уэльс
Льюис Кумас
90+3′
Гана
Калеб Йиренкий
66′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти