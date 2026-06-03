Уэльс и Гана разошлись миром в товарищеском матче

Первый тайм запомнился лишь предупреждением полузащитника гостей Томаса Парти, который получил желтую карточку на 30-й минуте. В перерыве тренерский штаб африканской команды провел масштабную ротацию, выставив четырех новых игроков, включая голкипера Бенджамина Асаре.
Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Полузащитник Калеб Йиренчи, вышедший на замену незадолго до этого, вывел Гану вперед. После пропущенного мяча валлийцы усилили давление и на 3-й добавленной минуте ко второму тайму сумели отыграться. Нападающий Льюис Кумас воспользовался передачей защитника Неко Уильямса и установил окончательный результат встречи.
На итоговую ничью 1:1 букмекеры предлагали коэффициент 6,00. Уэльс считался фаворитом противостояния: на победу хозяев давали 2,01, успех Ганы котировался за 3,90, а мирный исход в линии 1Х2 шел за 3,25.
В матче зашла ставка на «тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1,75. Также сыграла линия «обе забьют — да» за 1,80, а на ничью с условием «обе забьют — нет» можно было поставить за 1,90.
Валлийцы значительно превзошли соперника по владению мячом (67% против 33%) и чаще били по воротам (17 ударов, 3 в створ против 11 ударов и 5 в створ у Ганы). По угловым ударам зафиксировано преимущество хозяев — 5:4, что привело к выигрышу ставки на тотал больше 8,5 с коэффициентом 1,93. Арбитр показал две желтые карточки, обе — игрокам гостевой команды, в результате чего сыграл тотал меньше 2,75 за 1,93.
Следующий матч Уэльс проведет 6 июня в 20:45 мск против сборной Румынии. Гана 18 июня в 02:00 мск в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Панамой.
Крейг Беллами
Карлуш Кейрош
Льюис Кумас
90+3′
Калеб Йиренкий
66′
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти