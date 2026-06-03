Ушли от фараонов: сборная России переключается с Египта на Буркина-Фасо

— Мотивация в сборной есть, — рассказал Наиль Умяров. — Понятное дело, что хотим играть в официальных матчах. Но сколько раз мы уже говорили это «если». Поражение от Египта — не дело мотивации. Один из сильнейших соперников за последние годы, который готовится к ЧМ. Это дело каких-то деталей, которые решили исход. Мы в РПЛ постоянно играем друг с другом. Но мы должны привыкать к тому, что соперник отличается от нас. Дело не в том, что мы где-то отстаем. Дело в привычке. Думаю, нам не хватает чуть из-за отстранения. Из-за того, что у нас нет таких соперников и скоростей. Наш следующий соперник — тоже хороший тест на готовность.