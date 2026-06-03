Ушли от фараонов: сборная России переключается с Египта на Буркина-Фасо

После неудачи в товарищеском матче с Египтом сборная России продолжает летний сбор и готовится к новой проверке. Уже 5 июня команда Валерия Карпина сыграет в Волгограде с Буркина-Фасо — соперником, который заметно прибавил в последние годы и располагает несколькими футболистами из ведущих европейских чемпионатов. Африканская команда занимает 62-е место в рейтинге ФИФА, регулярно участвует в крупных международных турнирах и способна доставить проблемы даже более статусным сборным. Для россиян предстоящая встреча станет возможностью не только реабилитироваться после поражения в Каире, но и оценить свою готовность на фоне еще одного серьезного оппонента.
Мотивация
2 июня сборная России провела открытую тренировку. В занятии не участвовали вратарь Станислав Агкацев, защитники Игорь Дивеев и Даниил Денисов, а также полузащитник Артем Карпукас. Не сумевшего принять участие в учебно-тренировочном сборе по медицинским причинам Дмитрия Воробьева заменил Иван Сергеев. При этом вместе с командой занимался форвард Константин Тюкавин, пропустивший матч с Египтом из-за болей в колене.
Напомним, в Каире сборная России уступила хозяевам с минимальным счетом. Единственный мяч был забит во втором тайме.
— Египет — далеко не самая слабая сборная, — подчеркнул Тюкавин. — Вы сами видели, как они работают с мячом. В каких-то моментах могли бы сыграть по-другому. Теперь готовимся к Буркина-Фасо. Посмотрели нарезки из их игр. Хорошая, техничная команда. Здоровье? Получше. Всё нормально. Удалось отдохнуть, восстановиться. Готовлюсь к следующим матчам наравне со всеми, а дальше всё зависит от решения главного тренера.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отметил важность международных спаррингов в период отстранения.
— Мотивация в сборной есть, — рассказал Наиль Умяров. — Понятное дело, что хотим играть в официальных матчах. Но сколько раз мы уже говорили это «если». Поражение от Египта — не дело мотивации. Один из сильнейших соперников за последние годы, который готовится к ЧМ. Это дело каких-то деталей, которые решили исход. Мы в РПЛ постоянно играем друг с другом. Но мы должны привыкать к тому, что соперник отличается от нас. Дело не в том, что мы где-то отстаем. Дело в привычке. Думаю, нам не хватает чуть из-за отстранения. Из-за того, что у нас нет таких соперников и скоростей. Наш следующий соперник — тоже хороший тест на готовность.
Два дорогостоящих футболиста
Буркина-Фасо — не такой сильный соперник, как Египет, но и нельзя назвать эту сборную мальчиками для битья. На недавнем Кубке Африки команда смогла выйти из группы, переиграв Экваториальную Гвинею и Судан. В первом раунде плей-офф команда проиграла Кот-д’Ивуару. Команда второй раз подряд смогла преодолеть групповой раунд континентального турнира, что является лучшим результатом в их истории. Лидеры команды — форвард Данго Уаттара и защитник Арсен Куасси выступают в чемпионатах Англии и Франции соответственно. Transfermarkt оценивает Уаттара в €35 млн, Куасси — в €15 млн. Самый дорогой российский футболист — Матвей Сафонов — оценивается в €30 млн, однако вратарь ПСЖ пропускает этот сбор. Из полевых игроков — Алексей Батраков (€28 млн). Тренирует сборную Буркина-Фасо француз Амир Абду. Ранее 53-летний специалист возглавлял марокканский клуб «Хассания» и сборную Мавритании.
— У египтян хорошая сборная, очень организованная, — подчеркнул вратарь «Зенита» Денис Адамов. — Был хороший спарринг, чтобы понять, насколько мы готовы. Моментами было хорошо, моментами не получалось. Есть над чем работать. Теперь надо хорошо сыграть с Буркина-Фасо. Понимаем, в чем их сильные и слабые места. Надо побеждать при своих болельщиках.
В предстоящем матче на поле может выйти 18-летний Амир Ибрагимов, выступающий за молодежный состав «Манчестер Юнайтед». Амир переехал в Англию в 2019 году. Прошел путь через академию «Шеффилд Юнайтед» до Манчестера, где был капитаном молодежных команд.
— Ибрагимов? Видно, что технически оснащенный, может взять на себя игру, — продолжил Наиль Умяров. — Интересно будет посмотреть на него в официальных играх. Немного пообщались с ним про Манчестер.
Отметим, что самолет с футболистами сборной Буркина-Фасо приземлился в аэропорту Волгограда в пятницу, 29 мая. Национальную команду песнями и плясками встретил ансамбль Российского казачества. Также игрокам и тренерскому штабу преподнесли традиционный русский каравай.
На предстоящий матч уже реализовано 32 тыс. билетов. Отметим, что «Волгоград Арена» вмещает 45 тыс. зрителей. Гимн России перед матчем с Буркина-Фасо в честь Дня защиты детей исполнит сводный детский хор города.
Летний сбор закончится для нашей команды 9 июня игрой против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Дмитрий Гарин