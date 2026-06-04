Дания и ДР Конго не выявили победителя в товарищеском матче

Датчане показали преимущество во владении мячом (57% против 43%) и чаще били по воротам — 12 ударов против 7 у африканской сборной. При этом в створ команды попали по три раза каждая. По угловым в матче зафиксировано равенство 4:4. Что касается дисциплины, судья зафиксировал лишь одно нарушение, достойное желтой карточки, — оно осталось на счету датского защитника.