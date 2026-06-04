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Дания и ДР Конго не выявили победителя в товарищеском матче

Сборные Дании и ДР Конго разошлись миром в товарищеском матче, который завершился со счетом 0:0. Встреча прошла 3 июня, команды не сумели реализовать ни одного голевого момента на протяжении игрового времени.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первый тайм прошел в спокойном темпе, а единственным заметным событием стала желтая карточка. На 42-й минуте арбитр вынес предупреждение защитнику хозяев Йоакиму Мэле. Сборная Дании владела мячом больше времени, однако голкипер гостей Лионель Мпаси-Нзау отразил все угрозы своим воротам, получив за игру высокую оценку 7,8.

Во второй половине встречи тренеры обеих команд провели серию замен. У датчан на поле вышли полузащитник Виктор Фрохольдт, нападающий Уильям Осула и защитник Йоаким Андерсен. В составе ДР Конго игровую практику получили защитник Аарон Уан-Биссака и полузащитник Шарль Пикель. Несмотря на кадровые перестановки, счет на табло остался неизменным до финального свистка.

Перед началом встречи букмекеры считали фаворитом сборную Дании, на победу которой предлагался коэффициент 1,65. Ничейный исход оценивался в 3,95, а на успех команды ДР Конго можно было поставить за 5,00. Шансы команд на победу распределялись неравномерно, однако фактический результат подтвердил высокую вероятность ничьей.

Датчане показали преимущество во владении мячом (57% против 43%) и чаще били по воротам — 12 ударов против 7 у африканской сборной. При этом в створ команды попали по три раза каждая. По угловым в матче зафиксировано равенство 4:4. Что касается дисциплины, судья зафиксировал лишь одно нарушение, достойное желтой карточки, — оно осталось на счету датского защитника.

Для обеих сборных этот матч стал этапом подготовки к предстоящим играм. Следующую встречу Дания проведет 7 июня в 19:30 мск против сборной Украины. Команда ДР Конго 9 июня в 17:00 мск сыграет с Чили.