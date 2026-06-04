Сборная Алжира обыграла Нидерланды в товарищеском матче

Нидерланды владели мячом 53% игрового времени и нанесли 17 ударов по воротам против 8 у гостей. В створ мяч летел 6 раз у хозяев и только 2 — у алжирцев. По угловым преимущество также осталось за европейской сборной — 6:3. Судья не показал в этом матче ни одной жёлтой карточки.