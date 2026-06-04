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Сборная Алжира обыграла Нидерланды в товарищеском матче

Сборная Нидерландов уступила команде Алжира в товарищеском матче со счетом 0:1. Встреча прошла в рамках подготовки к предстоящим международным турнирам. Единственный мяч был забит в концовке второго тайма.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первая половина игры обошлась без результативных действий. Сразу после перерыва оба тренера провели серию масштабных замен. В составе хозяев на поле вышли голкипер Робин Руфс, защитники Натан Аке и Йоррел Хато, нападающие Мемфис Депай и Джастин Клюйверт. У гостей игру усилили полузащитник Фарес Шаиби и защитник Жауан Хаджам.

На 86-й минуте нападающий Анис Хадж-Мусса открыл счет после передачи полузащитника Набиля Бенталеба. Этот гол стал победным для алжирской команды. В оставшееся время нидерландцы пытались отыграться, выпустив на 88-й минуте нападающего Брайана Бробби вместо защитника Яна Поля ван Хеке, но счет остался неизменным.

Перед началом встречи эксперты считали Нидерланды очевидным фаворитом. На победу хозяев букмекеры предлагали коэффициент 1,30, ничья оценивалась котировкой 5,60, а на успех Алжира можно было поставить за 11,00.

Нидерланды владели мячом 53% игрового времени и нанесли 17 ударов по воротам против 8 у гостей. В створ мяч летел 6 раз у хозяев и только 2 — у алжирцев. По угловым преимущество также осталось за европейской сборной — 6:3. Судья не показал в этом матче ни одной жёлтой карточки.

Следующий контрольный поединок Нидерланды проведут 8 июня в 21:45 мск против Узбекистана. Сборная Алжира 17 июня в 04:00 мск встретится с Аргентиной в рамках группового этапа чемпионата мира.

Нидерланды
0:1
Первый тайм: 0:0
Алжир
Футбол, Товарищеские матчи,
3.06.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Де Кайп
Главные тренеры
Роналд Куман
Владимир Петкович
Голы
Алжир
Анис Хадж-Мусса
86′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
46′
13
Робин Руфс
15
Микки ван де Вен
46′
5
Натан Аке
12
Матс Виффер
69′
2
Лютсхарел Гертрейда
21
Френки де Йонг
69′
3
Мартен де Рон
8
Райан Гравенберх
46′
25
Йоррел Хато
14
Тиджани Рейндерс
69′
20
Тен Копмейнерс
18
Дониэлл Мален
69′
26
Квинтен Тимбер
11
Коди Гакпо
81′
9
Вут Вегхорст
24
Крисенсио Саммервилл
46′
7
Джастин Клюйверт
4
Виргил ван Дейк
46′
10
Мемфис Депай
6
Ян Пол ван Хекке
88′
19
Брайан Бробби
Алжир
23
Люка Зидан
19
Набиль Бенталеб
5
Зинеддин Белаид
15
Райан Аит Нури
46′
4
Мохамед Амин Тугай
3
Ашеф Абада
46′
13
Жауан Хаджам
8
Уссем Ауар
46′
25
Рафик Бельгали
6
Рамиз Зерруки
46′
17
Фарес Шаиби
9
Амин Гуири
63′
12
Надир Бенбуали
18
Мохамед Амура
69′
27
Адиль Булбина
7
Рияд Махрез
46′
22
Ибрахим Маза
2
Аисса Манди
46′
11
Анис Хадж-Мусса
Статистика
Нидерланды
Алжир
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
6
2
Угловые
6
3
Фолы
11
9
Офсайды
2
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти