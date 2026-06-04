Сборные Польши и Нигерии сыграли вничью в товарищеском матче

Счет в матче был открыт на 23-й минуте, когда нападающий сборной Нигерии Терем Моффи воспользовался передачей полузащитника Мозеса Саймона. Польский коллектив сумел отыграться перед самым перерывом. На 1-й добавленной минуте первого тайма отличился защитник Каспер Потульски, которому ассистировал Никола Залевски.
Второй тайм начался с серии замен в составе гостей, что позволило им перехватить инициативу. На 77-й минуте нигерийцы вновь вышли вперед благодаря точному удару нападающего Пола Онуачу с пенальти. Однако хозяева ушли от поражения на 5-й добавленной минуте встречи: защитник Пшемыслав Вишневский забил после паса Норберта Войтушека. Арбитр зафиксировал в протоколе четыре предупреждения — по два каждой стороне, в том числе желтую карточку получил нападающий Роберт Левандовски на 79-й минуте.
Перед началом встречи эксперты считали сборную Польши фаворитом. На победу хозяев букмекеры предлагали коэффициент 1,94, в то время как успех Нигерии оценивался в 4,00. Котировка на ничейный исход составляла 3,40.
Польша владела мячом 48% игрового времени, нанесла 14 ударов по воротам, из которых 8 пришлись в створ. Нигерия ответила 10 ударами (6 в створ) при владении 52%. Хозяева подали за матч 5 угловых, тогда как гости исполнили 2 корнера. Судья показал в общей сложности 4 желтые карточки.
Для сборной Нигерии следующим испытанием станет еще один товарищеский поединок. 10 июня в 22:45 мск нигерийская команда встретится со сборной Португалии.
Ян Урбан
Эрик Шелле
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти