Сборные Польши и Нигерии сыграли вничью в товарищеском матче

Второй тайм начался с серии замен в составе гостей, что позволило им перехватить инициативу. На 77-й минуте нигерийцы вновь вышли вперед благодаря точному удару нападающего Пола Онуачу с пенальти. Однако хозяева ушли от поражения на 5-й добавленной минуте встречи: защитник Пшемыслав Вишневский забил после паса Норберта Войтушека. Арбитр зафиксировал в протоколе четыре предупреждения — по два каждой стороне, в том числе желтую карточку получил нападающий Роберт Левандовски на 79-й минуте.