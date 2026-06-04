Италия в матче с Люксембургом выставила самый молодой состав за 113 лет

Ни Италия, ни Люксембург не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. Четырехкратные чемпионы мира итальянцы в третий раз подряд не попали на мундиаль, проиграв в финале стыков Боснии и Герцеговине (1:1, 4:1 по пенальти). Люксембург же занял в своей отборочной группе последнее место, проиграв все шесть матчей и не набрав ни одного очка.