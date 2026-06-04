Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.05
X
20.00
П2
54.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Италия в матче с Люксембургом выставила самый молодой состав за 113 лет

Средний возраст состава сборной Италии составляет 21 год и 354 дня. Это самый молодой состав национальной команды с 22 декабря 1912 года, когда итальянцы играли против Австрии.

Источник: AP 2024

Сборная Италии в товарищеском матче против Люксембурга выставила самый молодой состав в истории национальной команды, сообщает Opta.

Матч проходит на стадионе «Стад де Люксембург».

Сборная Италии начала игру следующим составом: Джанлуиджи Доннарумма (27 лет), Давиде Бартезаги (20), Фабио Кьяродиа (20), Пьетро Комуццо (21), Константино Фавазули (21), Шер Ндур (21), Лука Липани (21), Никколо Пизилли (21), Лука Колеошо (21), Франческо Эспозито (20), Луиджи Керубини (22).

Средний возраст этого состава составляет 21 год и 354 дня — самый молодой стартовый состав итальянцев с 22 декабря 1912 года. Тогда сборная Италии выпустила против Австрии стартовый состав, средний возраст которого составлял 21 год и 308 дней.

Ранее Италия и Люксембург встречались лишь однажды — в 2014 году в контрольном матче перед чемпионатом мира. Та игра завершилась ничьей 1:1.

Ни Италия, ни Люксембург не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. Четырехкратные чемпионы мира итальянцы в третий раз подряд не попали на мундиаль, проиграв в финале стыков Боснии и Герцеговине (1:1, 4:1 по пенальти). Люксембург же занял в своей отборочной группе последнее место, проиграв все шесть матчей и не набрав ни одного очка.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.