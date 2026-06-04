Италия в матче с Люксембургом выставила самый молодой состав за 113 лет

Сборная Италии в товарищеском матче против Люксембурга выставила самый молодой состав в истории национальной команды, сообщает Opta.
Матч проходит на стадионе «Стад де Люксембург».
Сборная Италии начала игру следующим составом: Джанлуиджи Доннарумма (27 лет), Давиде Бартезаги (20), Фабио Кьяродиа (20), Пьетро Комуццо (21), Константино Фавазули (21), Шер Ндур (21), Лука Липани (21), Никколо Пизилли (21), Лука Колеошо (21), Франческо Эспозито (20), Луиджи Керубини (22).
Средний возраст этого состава составляет 21 год и 354 дня — самый молодой стартовый состав итальянцев с 22 декабря 1912 года. Тогда сборная Италии выпустила против Австрии стартовый состав, средний возраст которого составлял 21 год и 308 дней.
Ранее Италия и Люксембург встречались лишь однажды — в 2014 году в контрольном матче перед чемпионатом мира. Та игра завершилась ничьей 1:1.
Ни Италия, ни Люксембург не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. Четырехкратные чемпионы мира итальянцы в третий раз подряд не попали на мундиаль, проиграв в финале стыков Боснии и Герцеговине (1:1, 4:1 по пенальти). Люксембург же занял в своей отборочной группе последнее место, проиграв все шесть матчей и не набрав ни одного очка.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.