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В сборной России назвали футболистов, покинувших расположение команды

Это вратарь Станислав Агкацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас.

Источник: https://t.me/fckrasnodar

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Вратарь Станислав Агкацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас покинули расположение сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщили в национальной команде.

Также в РФС отметили, что к команде присоединился нападающий Константин Тюкавин, который пропустил товарищеский матч с египтянами. Встреча прошла 28 мая в Каире и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

5 июня сборная России в Волгограде примет команду Буркина-Фасо. 9 июня российские футболисты в Калининграде встретятся со сборной Тринидада и Тобаго.

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