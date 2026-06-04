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Тренер команды Буркина-Фасо выделил Батракова в составе сборной России

Матч команд России и Буркина-Фасо состоится 5 июня в Волгограде.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. В сборной России по футболу самым опасным игроком является полузащитник Алексей Батраков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Буркина-Фасо Амир Абду.

Матч команд России и Буркина-Фасо состоится 5 июня в Волгограде и начнется в 20:00 мск.

«Хотелось бы выделить Батракова — это мобильный и быстрый игрок. Сборная России — организованная команда, много достойных игроков. Завтра будет серьезная битва за результат», — сказал Абду.

Сборная Буркина-Фасо находится в Волгограде около недели. «Хотел бы поблагодарить Волгоград за теплый прием и “Ротор”, который предоставил натуральное поле для тренировок. Так как сборная России играла в Египте, мы за это время смогли нормально подготовиться. Мы много времени уделили процессу восстановления и подготовки и сюда приехали не отдыхать и не заниматься туризмом. У нас должен был пройти матч с командой “Ротор-2”, который был отменен из-за длительного перелета. Мы много времени провели в аэропорту и для избежания травм решили не проводить этот матч», — пояснил Абду.

«Мы стараемся избежать травм, но очень скоро начнется квалификация к Кубку африканских наций, и игра со сборной России — хороший способ подготовиться к матчам этого турнира», — добавил он.

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