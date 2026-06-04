Тренер команды Буркина-Фасо выделил Батракова в составе сборной России

Сборная Буркина-Фасо находится в Волгограде около недели. «Хотел бы поблагодарить Волгоград за теплый прием и “Ротор”, который предоставил натуральное поле для тренировок. Так как сборная России играла в Египте, мы за это время смогли нормально подготовиться. Мы много времени уделили процессу восстановления и подготовки и сюда приехали не отдыхать и не заниматься туризмом. У нас должен был пройти матч с командой “Ротор-2”, который был отменен из-за длительного перелета. Мы много времени провели в аэропорту и для избежания травм решили не проводить этот матч», — пояснил Абду.