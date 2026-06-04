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«Сейчас придет лошкопед и будет рассказывать нам, как играть». Карпин — о Буркина-Фасо, Сафонове и Ибрагимове

Главный тренер сборной России и братья-близнецы Миранчук ответили на вопросы перед матчем с Буркина-Фасо.

Источник: Спорт-Экспресс

В четверг, 4 июня, сборная России провела пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча против Буркина-Фасо. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин, а также полузащитники Алексей и Антон Миранчуки ответили на вопросы журналистов.

«С высокой долей вероятности Ибрагимов дебютирует»

— Тюкавин и Ибрагимов будут на завтрашнем матче? — вопрос Карпину.

— Вероятность увидеть Тюкавина нулевая. Он функционально не готов. Тюкавин не сыграет. Отпустили его в отпуск. А Ибрагимов завтра с высокой долей вероятности дебютирует.

— Что из себя представляет Ибрагимов?

— Те качества, которые мы видели, подтвердились: техничный, резкий, динамичный. Думаю, это большой помощник для сборной в будущем.

Футбол
Товарищеские матчи 2026
5.06.2026, 20:00
Россия
-
Буркина-Фасо
-

Антон Миранчук: — Ему еще нужно время освоиться в коллективе. Но на поле он за счет небольшого роста резкий и быстрый. Согласен с Валерием Георгиевичем, что он может стать большим помощником.

Алексей Миранчук: — Тяжело что-то добавить. Нравится его отношение к делу. Играли с Амиром в «квадрат», Баринов его пару раз прессанул, после этого Ибрагимов понял, как у нас все устроено. (Смеется.) Больше всего времени Амир проводит с Лечи Садулаевым.

— Чего ждете от Буркина-Фасо?

Карпин: — У них с новым тренером прошло только два матча. Надеюсь, мы учли все нюансы. Понятно, что Буркина-Фасо не звучит как Египет. Но это добротная команда. Вскрывать ее оборону непросто. Соперник использует прессинг. Посмотрим, сможем ли преодолеть его. Игра будет очень интересная.

— Вы уже сказали про то, что Тюкавин не сыграет в ближайшем матче. Правда, что не будет и Агкацева, Дивеева, Денисова и Карпукаса?

— Если говорить конкретно, то да, не сыграют. Агкацева отпустили после встречи с Египтом. Все было согласовано. У Карпукаса, по-моему, запланирована операция на носовой перегородке. Дивеев почувствовал дискомфорт еще на предыгровой тренировке в Египте. Решили не рисковать. У Денисова повреждено плечо, за неделю никаких положительных сдвигов не было. Поняли, что он не сможет помочь нам на этом сборе.

— Что скажете о текучке в составе, нужна ли она?

— Глобально текучка невозможна. Мы вызываем разных игроков. Но костяк из 20 игроков есть. Новым футболистам, как, например, Ибрагимову, Данилову, легче вливаться в таких условиях. Поэтому текучка не нужна.

— Как оцените состояние газона?

Карпин: — Задавайте этот вопрос футболистам, которые только что на нем тренировались. Была ситуация в Египте, мне задали вопрос: «Первые 10−15 минут было ощущение, что футболисты привыкали к полю, так?» Ответил: «Да». Заголовок: «Поле было плохое». Ну это как? Как по мне, оно в Волгограде идеальное. Но мне на нем не играть.

Антон Миранчук: — Немного мягковатое. Надо подобрать бутсы. Но проблем быть не должно.

Алексей Миранчук: — По мне, тоже нормальное. Это вы наперед смотрите, чтобы у нас после этого не было никаких отмазок. Надеюсь, что оно выдержит.

«Думать о море и песке рановато»

— Скоро день рождения у вашего друга и бывшего партнера по сборной Ильи Цымбаларя. Можете вспомнить что-то с чемпионата мира 1994 года в США?

Карпин: — Это когда было-то? Уже забыл все. Наверное, все помнят, помимо матчей за «Спартак», выход Ильи на замену в сборной в матче против Франции. Тогда он отдал голевую передачу, выиграли 3:2. Но вы, наверное, больше его видели на поле, чем я.

— 5 июня будет 27 лет с того самого отборочного матча чемпионата Европы Франция — Россия, где вы забили победный гол. Будете ли футболистам показывать ту встречу и используете ли такие приемы с ретроиграми?

— Конечно, нет, ничего такого показывать не буду. Поставлю им этот матч, они скажут: «Чего вы там пешком ходите, а на нас тут орете, что мы не бегаем?» Футбол изменился. Поэтому смысла ставить те встречи нет. Если игроки захотят, найдут и посмотрят. Когда меня назначили, сто процентов подумали: «Сейчас придет лошкопед, будет рассказывать нам, где он там играл». Это было давно, надо уже забыть. Им не нужно вспоминать об этом, нужно думать, что будет завтра.

— Какая мотивация у вас как у футболистов, когда вы выходите на товарищеские матчи сборной после тяжелого сезона?

Алексей Миранчук: — Это не первый раз, когда мы играем после сезона за сборную. Поэтому все прекрасно понимают: еще не конец, думать о море или о песке рановато. Футболисты после сезона едут на чемпионат мира, где ответственность гораздо выше. Так что все мысли отходят на задний план.

Антон Миранчук: — А мне кажется, наоборот. Кого-то греют мысли, что все скоро закончится и они поедут отдыхать.

— Алексей, вы дебютировали в сборной почти 11 лет назад, какие эмоции испытывали тогда и изменились ли они сейчас?

— Приятно, что 11 лет нахожусь в составе сборной России. Благодарю себя, всех, с кем работал. Всегда приятно приезжать, помогать.

— Планируете ли посещать матчи ЧМ?

Алексей Миранчук: — Честно, нет. Только если плей-офф.

— Поздравили ли Сафонова?

Карпин: — Смотрели финал Лиги чемпионов вместе с тренерским штабом. У команды был выходной. Поздравили его. Какие слова были? Обыкновенные.

Александр Абустин, Микеле Антонов

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