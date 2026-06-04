«Сейчас придет лошкопед и будет рассказывать нам, как играть». Карпин — о Буркина-Фасо, Сафонове и Ибрагимове

— Конечно, нет, ничего такого показывать не буду. Поставлю им этот матч, они скажут: «Чего вы там пешком ходите, а на нас тут орете, что мы не бегаем?» Футбол изменился. Поэтому смысла ставить те встречи нет. Если игроки захотят, найдут и посмотрят. Когда меня назначили, сто процентов подумали: «Сейчас придет лошкопед, будет рассказывать нам, где он там играл». Это было давно, надо уже забыть. Им не нужно вспоминать об этом, нужно думать, что будет завтра.