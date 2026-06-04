Северная Ирландия обыграла Гвинею в товарищеском матче

Статистика по владению мячом зафиксировала преимущество Гвинеи — 61% против 39% у хозяев. Гости чаще били по воротам (15 ударов против 9) и превзошли соперника по попаданиям в створ (6:4). На тотал угловых больше 8,5 давали 2,11 — команды в сумме исполнили 10 корнеров, при этом 9 из них пришлись на долю Гвинеи. По желтым карточкам зафиксирована ничья 1:1, что принесло выигрыш по ставке на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,70.