Северная Ирландия обыграла Гвинею в товарищеском матче

Единственный гол в матче был забит на 9-й минуте. Защитник Том Джозеф Этчесон отличился точным ударом после передачи полузащитника Айзека Прайса. В первом тайме североирландцы владели инициативой, однако закрепить преимущество не сумели. После перерыва обе команды провели серию замен, полностью обновив составы в средней и атакующей линиях.
На 58-й минуте полузащитник Джейми Карсон Макдоннелл получил предупреждение, а на 72-й минуте автор забитого мяча Этчесон увидел перед собой красную карточку и покинул поле. Оставшись вдесятером, хозяева сосредоточились на обороне. Гвинейцы усилили давление, но защита Северной Ирландии во главе с голкипером Люком Саутвудом, вышедшим на замену во втором тайме, сохранила ворота в неприкосновенности. На 76-й минуте арбитр вынес предупреждение игроку гостей Лансине Куруме.
Котировка на итоговые 1:0 в пользу Северной Ирландии доходила до 5,50. Букмекеры считали хозяев фаворитами встречи: на их победу предлагали коэффициент 2,14, ничья оценивалась в 2,95, а успех Гвинеи котировался за 3,95.
Тотал меньше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,39, а на то, что хотя бы одна команда не забьёт, давали 1,90. Также сыграла ставка на победу Северной Ирландии с форой (0) за 1,52.
Статистика по владению мячом зафиксировала преимущество Гвинеи — 61% против 39% у хозяев. Гости чаще били по воротам (15 ударов против 9) и превзошли соперника по попаданиям в створ (6:4). На тотал угловых больше 8,5 давали 2,11 — команды в сумме исполнили 10 корнеров, при этом 9 из них пришлись на долю Гвинеи. По желтым карточкам зафиксирована ничья 1:1, что принесло выигрыш по ставке на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,70.
Следующий матч сборная Северной Ирландии проведет против команды Франции. Товарищеская встреча состоится 8 июня в 22:10 мск.