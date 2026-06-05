Швеция и Греция разошлись миром в товарищеском матче

Швеция владела мячом 53% игрового времени и нанесла 13 ударов по воротам, из которых 5 пришлись в створ. Гости ответили таким же количеством попыток и 4 раза попали в цель. Общий тотал угловых меньше 8,5 оценивался в 2,04: за игру команды исполнили один и четыре корнера соответственно. По карточкам сыграл тотал меньше 2,5 за 1,85 — за весь матч судья показал два предупреждения игрокам гостей.