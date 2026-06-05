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П1
X
П2
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завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
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Швеция и Греция разошлись миром в товарищеском матче

Сборные Швеции и Греции сыграли вничью в товарищеской встрече на стадионе в Швеции. Матч 4 июня завершился со счетом 2:2.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Греческие футболисты забили быстрый гол. На 10-й минуте защитник Константинос Цимикас получил передачу от полузащитника Христоса Цолиса и вывел гостей вперед. Отыграться хозяева сумели во втором тайме. На 53-й минуте нападающий Виктор Дьокереш восстановил равновесие. Шведы продолжили давление, и на 69-й минуте Густаф Нильссон после паса Тахи Абди Али забил второй мяч своей команды. Однако Греция ушла от поражения на 5-й добавленной минуте встречи. Точный удар нанес полузащитник Гиоргос Масурас, а голевую передачу на свой счет записал Хараламбос Костулас.

На точный счет 2:2 букмекеры предлагали коэффициент 13,00. Хозяева считались фаворитами предстоящего поединка. На победу Швеции давали коэффициент 1,87, успех Греции оценивался в 4,00, а ничья котировалась за 3,65.

Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 1,93, а на то, что обе команды забьют, можно было поставить с коэффициентом 1,83. Также в линии дополнительных исходов прошла ставка на «обе забьют — да» за 1,83, при этом коэффициент на обратный исход составлял 1,87.

Швеция владела мячом 53% игрового времени и нанесла 13 ударов по воротам, из которых 5 пришлись в створ. Гости ответили таким же количеством попыток и 4 раза попали в цель. Общий тотал угловых меньше 8,5 оценивался в 2,04: за игру команды исполнили один и четыре корнера соответственно. По карточкам сыграл тотал меньше 2,5 за 1,85 — за весь матч судья показал два предупреждения игрокам гостей.

Следующим соперником Швеции станет национальная команда Туниса, матч группового этапа ЧМ состоится 15 июня в 05:00 мск. Греция проведет товарищескую встречу против Италии 7 июня в 22:00 мск.

Швеция
2:2
Первый тайм: 0:1
Греция
Футбол, Товарищеские матчи,
4.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Грэм Поттер
Иван Йованович
Голы
Швеция
Виктор Дьекереш
53′
Густаф Нильссон
69′
Греция
Константинос Цимикас
10′
Георгиос Масурас
90+5′
Составы команд
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
64′
15
Карл Старфельт
4
Исак Хин
64′
20
Эрик Смит
5
Габриэль Гудмундссон
64′
22
Бесфорт Зенели
8
Даниэль Свенссон
80′
14
Яльмар Экдаль
18
Ясин Айяри
64′
25
Эллиот Строуд
19
Маттиас Сванберг
65′
16
Йеспер Чельстрем
9
Александер Исак
63′
7
Лукас Бергвалль
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Густаф Нильссон
17
Виктор Дьекереш
63′
11
Энтони Эланга
21
Александр Бернхардссон
64′
26
Таха Али
Греция
4
Константинос Мавропанос
12
Константинос Тзолакис
80′
13
Христос Мандас
3
Константинос Кулиеракис
73′
81′
25
Андреас Нтой
5
Панайотис Рецос
19′
62′
17
Пантелис Хатзидиакос
15
Лазарос Рота
63′
2
Георгиос Ваяннидис
21
Константинос Цимикас
63′
19
Георгиос Кирьякопулос
6
Димитриос Курбелис
62′
23
Нектариос Триантис
20
Христос Зафейрис
81′
8
Христос Музакитис
10
Христос Тзолис
80′
7
Георгиос Масурас
14
Вангелис Павлидис
62′
9
Анастасиос Дувикас
16
Эндрюс Тетте
63′
11
Харалампос Костулас
Статистика
Швеция
Греция
Желтые карточки
0
2
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
5
4
Угловые
1
4
Фолы
6
11
Офсайды
0
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти