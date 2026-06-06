Бельгия разгромила Тунис в товарищеском матче

Счет в матче был открыт на 28-й минуте, когда нападающий Леандро Троссард поразил ворота соперника после результативной передачи защитника Жереми Доку. Основные события развернулись после перерыва. На 53-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Шарль де Кетеларе, которому ассистировал полузащитник Юри Тилеманс. Ситуация для гостей усложнилась на 62-й минуте: полузащитник Исмаэль Гарби получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Бельгийцы мгновенно воспользовались численным преимуществом. На 65-й минуте полузащитник Кевин де Брюйне забил третий мяч в ворота африканской команды, а Доку оформил вторую голевую передачу в игре. В концовке встречи вышедшие на замену игроки довели счет до крупного. На 85-й минуте отличился нападающий Доди Лукебакио с паса Ромелу Лукаку, а через две минуты окончательный результат установил полузащитник Николас Раскин. Судья показал две желтые карточки в матче — по одной каждой команде.
На точный счет 5:0 в пользу хозяев букмекеры предлагали высокий коэффициент 23,00. Бельгия считалась фаворитом встречи: победа «красных дьяволов» котировалась за 1,33, в то время как на ничью давали 5,40, а успех Туниса оценивался в 8,80.
Тотал больше 2,5 в этом матче прошел с коэффициентом 1,69. Линия «обе забьют — нет» сыграла за 1,84. Кроме того, зашел прогноз на уверенную победу Бельгии с форой (-1,5), который до игры принимался за 1,97.
Статистика матча подтвердила полное превосходство европейской сборной: владение мячом составило 66% против 34% у гостей, а по ударам хозяева превзошли оппонентов со счетом 27:7 (в створ 12:1). По угловым ударам Бельгия выиграла с разгромным счетом 14:0 — в этом компоненте сыграл тотал больше 9,5 с коэффициентом 1,88. По желтым карточкам зафиксировано равенство 1:1, что привело к заходу ставки на тотал меньше 2,5 за 1,85.
Для обеих команд этот матч стал важным этапом подготовки к чемпионату мира. Свой следующий матч Бельгия проведет против сборной Египта в рамках группового этапа ЧМ, встреча запланирована на 15 июня в 22:00 мск. Тунис в этот же день в 05:00 мск начнет свое выступление на турнире игрой против Швеции.
Руди Гарсия
Сабри Лямуши
Леандро Троссар
(Жереми Доку)
28′
Шарль Де Кетеларе
(Юри Тилеманс)
53′
Кевин Де Брейне
(Жереми Доку)
65′
Доди Лукебакио
(Ромелу Лукаку)
85′
Николас Раскин
87′
1
Тибо Куртуа
4
Брэндон Мехеле
25
Натан Нгой
15
Тома Менье
80′
23
Николас Раскин
21
Тимоти Кастань
73′
5
Максим Де Кейпер
7
Кевин Де Брейне
80′
19
Диегу Морейра
90+3′
8
Юри Тилеманс
74′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
66′
20
Ханс Ванакен
24
Амаду Онана
66′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
74′
14
Доди Лукебакио
11
Жереми Доку
74′
26
Матиас Фернандес-Пардо
1
Абдельмухиб Шамах
3
Монтассар Тальби
4
Омар Рекик
15
Хадж Махмуд
17
Элье Схири
11
Исмаэль Гарби
49′
62′
1
Абдельмухиб Шамах
5
Адем Арус
79′
18
Райян Эллуми
21
Мохамед Амин Бен Амида
66′
12
Мортада Бен Уанес
7
Элиас Ашури
66′
9
Хазем Мастури
46′
19
Фирас Шауат
14
Халил Айяри
46′
26
Себастьян Тунекти
Главный судья
Анастасиос Сидиропулос
(Греция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти