Бельгия разгромила Тунис в товарищеском матче

Статистика матча подтвердила полное превосходство европейской сборной: владение мячом составило 66% против 34% у гостей, а по ударам хозяева превзошли оппонентов со счетом 27:7 (в створ 12:1). По угловым ударам Бельгия выиграла с разгромным счетом 14:0 — в этом компоненте сыграл тотал больше 9,5 с коэффициентом 1,88. По желтым карточкам зафиксировано равенство 1:1, что привело к заходу ставки на тотал меньше 2,5 за 1,85.