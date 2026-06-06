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Гол Сперцяна помог сборной Армении сыграть вничью с Казахстаном

Сборная Армении на своем поле сыграла вничью против команды Казахстана в товарищеском матче.

Источник: ТАСС

Игра проходила в Ереване и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил казахстанский форвард, игрок «Ахмата» Максим Самородов на 50-й минуте. В составе сборной Армении счет сравнял полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (53-я).

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