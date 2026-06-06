Российская молодежка U16 проиграла Тунису в товарищеском матче

Игра завершилась в пользу африканской команды со счетом 2:1. В составе российской команды на 90-й минуте забил полузащитник академии «Чертаново» Георгий Сафронов.
Во вторник россияне проведут еще одну встречу с тунисскими сверстниками.
Юношеская сборная России U16 потерпела поражение от Туниса в товарищеском матче.
Игра завершилась в пользу африканской команды со счетом 2:1. В составе российской команды на 90-й минуте забил полузащитник академии «Чертаново» Георгий Сафронов.
Во вторник россияне проведут еще одну встречу с тунисскими сверстниками.