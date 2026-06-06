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Российская молодежка U16 проиграла Тунису в товарищеском матче

Юношеская сборная России U16 потерпела поражение от Туниса в товарищеском матче.

Источник: rfs.ru

Игра завершилась в пользу африканской команды со счетом 2:1. В составе российской команды на 90-й минуте забил полузащитник академии «Чертаново» Георгий Сафронов.

Во вторник россияне проведут еще одну встречу с тунисскими сверстниками.