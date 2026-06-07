Молодежная сборная России U19 проиграла египтянам в товарищеском матче, пропустив 3 гола

Игра прошла в Каире и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе российской команды на 60-й минуте забил нападающий «Ростова-2» Вадим Рассадин.
Через три дня молодежки России и Египта проведут второй контрольный матч.
Молодежная сборная России U19 потерпела поражение от сверстников из Египта в товарищеском матче.
Игра прошла в Каире и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе российской команды на 60-й минуте забил нападающий «Ростова-2» Вадим Рассадин.
Через три дня молодежки России и Египта проведут второй контрольный матч.