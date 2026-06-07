Сборная Румынии обыграла Уэльс в товарищеском матче

По статистическим показателям Уэльс владел мячом 58% времени против 42% у соперника. Румыния чаще била по воротам — 22 удара (7 в створ), тогда как гости нанесли 18 ударов (9 в створ). Данные по ставкам на угловые и жёлтые карточки для этого матча не представлены, поэтому оценить их через коэффициенты невозможно. За 90 минут судья показал всего две жёлтые карточки — их получили Брукс и Рус.