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Сборная Румынии обыграла Уэльс в товарищеском матче

Сборная Румынии одержала победу над национальной командой Уэльса в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Первая половина игры прошла без забитых мячей. В перерыве тренерский штаб хозяев провел масштабную ротацию и выпустил на поле сразу пять новых футболистов. На 52-й минуте нападающий Флоринел Коман открыл счет после передачи Дариуса Олару. Гости отыгрались на 63-й минуте. Полузащитник Дэвид Брукс восстановил паритет, а голевой пас отдал Дэниэл Джеймс.

Победный мяч румынская команда забила на 80-й минуте. Защитник Адриан Рус отправил мяч в сетку ворот Дэнни Уорда. Результативную передачу записал на свой счет полузащитник Давид Матей.

Перед матчем букмекеры оценивали шансы сторон как примерно равные. На победу сборной Румынии предлагали коэффициент 2,37, на ничью давали 3,25, а успех Уэльса котировался за 3,05.

Победа хозяев с форой (0) принесла игрокам выигрыш с коэффициентом 1,77. Эта линия оказалась наиболее близкой к маркеру 2,00 среди всех сыгравших вариантов в данном сегменте.

По статистическим показателям Уэльс владел мячом 58% времени против 42% у соперника. Румыния чаще била по воротам — 22 удара (7 в створ), тогда как гости нанесли 18 ударов (9 в створ). Данные по ставкам на угловые и жёлтые карточки для этого матча не представлены, поэтому оценить их через коэффициенты невозможно. За 90 минут судья показал всего две жёлтые карточки — их получили Брукс и Рус.