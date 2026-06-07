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Гол Сане принес победу Германии над США в товарищеском матче

Сборная Германии на выезде обыграла команду США в товарищеском матче.

Источник: Getty Images

Встреча проходила в Чикаго и завершилась победой немцев со счетом 2:1. В составе сборной Германии забитыми мячами отметились Кай Хаверц (2-я минута) и Лерой Сане (57-я). У американцев отличился Энтони Робертсон (37-я).

Напомним, что обе сборные примут участие на ЧМ-2026.

Для США турнир будет домашним. Американцы сыграют в группе D вместе с Парагваем, Австралией и Турцией. Сборная Германии находится в группе E и встретится с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.

США
1:2
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Soldier Field
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Юлиан Нагельсманн
Голы
США
Энтони Робинсон
37′
Германия
Кай Хаверц
2′
Лерой Сане
57′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
72′
23
Джо Скалли
5
Энтони Робинсон
62′
6
Остон Трасти
2
Сержиньо Дест
72′
11
Брэнден Ааронсон
10
Кристиан Пулишич
62′
22
Марк Маккензи
8
Уэстон Маккенни
62′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
72′
15
Кристиан Рольдан
12
Майлз Робинсон
62′
14
Себастиан Берхалтер
13
Тим Рим
72′
18
Макс Арфстен
17
Малик Тилльман
72′
9
Рикардо Пепи
4
Тайлер Адамс
72′
21
Тимоти Веа
90+1′
Германия
12
Оливер Бауманн
4
Джонатан Та
15
Нико Шлоттербек
90+2′
6
Йозуа Киммих
62′
3
Вальдемар Антон
18
Натаниэль Браун
61′
22
Давид Раум
69′
19
Лерой Сане
72′
9
Джейми Левелинг
17
Флориан Вирц
80′
8
Леон Горецка
10
Джамал Мусиала
80′
16
Ангело Штиллер
7
Кай Хаверц
61′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
80′
20
Надим Амири
5
Александр Павлович
80′
14
Максимилиан Байер
90+1′
Статистика
США
Германия
Желтые карточки
1
3
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
4
Угловые
10
2
Фолы
11
10
Офсайды
3
4
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти