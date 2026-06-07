Швейцария и Австралия сыграли вничью перед стартом ЧМ-2026

На ЧМ-2026 Швейцария сыграет в одной группе с Катаром (13 июня), Боснией и Герцеговиной (18 июня) и Канадой (24 июня), а Австралия — в одном квартете с Турцией (14 июня), США (19 июня) и Парагваем (26 июня).