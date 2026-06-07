Швейцария и Австралия сыграли вничью перед стартом ЧМ-2026

Игра завершилась со счетом 1:1. У швейцарцев отличился Дан Ндой (14-я минута), австралийцы ответили голом Тете Енджи (56).
На ЧМ-2026 Швейцария сыграет в одной группе с Катаром (13 июня), Боснией и Герцеговиной (18 июня) и Канадой (24 июня), а Австралия — в одном квартете с Турцией (14 июня), США (19 июня) и Парагваем (26 июня).
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Мурат Якин
Тони Попович
Голы
Швейцария
Дан Ндой
14′
Австралия
85290
56′
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
3
Сильван Видмер
71′
2
Миро Мухайм
4
Нико Эльведи
71′
6
Денис Закария
5
Мануэль Аканджи
32′
80′
18
Эрай Джемерт
13
Рикардо Родригес
71′
14
Ардон Яшари
8
Ремо Фройлер
80′
16
Кристиан Фасснахт
9
Йохан Манзамби
71′
24
Орель Аменда
10
Гранит Джака
45+2′
80′
19
Ноа Окафор
82′
20
Мишель Эбишер
46′
15
Джибриль Соу
23
Зеки Амдуни
71′
26
Седрик Иттен
11
Дан Ндой
46′
22
Фабиан Ридер
Австралия
18
Патрик Бич
3
Алессандро Чиркати
48′
6
Джейсон Герия
15
Кай Труин
82′
14
Кэмерон Девлин
16
Азиз Бехич
71′
5
Джордан Бос
19
Гарри Суттар
81′
2
Милош Дегенек
25
Лукас Херрингтон
48′
21
Кэмерон Берджесс
13
Эйден О`Нилл
46′
4
Джейкоб Итальяно
20
Кристиан Вольпато
46′
8
Коннор Меткалф
24
Пол Окон-Энгстлер
71′
22
Джэксон Ирвайн
17
Нестори Иранкунда
69′
71′
7
Мэттью Леки
26
Тете Енги
33′
71′
9
Мохамед Туре
Статистика
Швейцария
Австралия
Желтые карточки
3
2
Голевые моменты
3
2
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
3
2
Угловые
7
2
Фолы
10
14
Офсайды
4
0
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти