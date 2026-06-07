Панама и Босния и Герцеговина не выявили победителя в товарищеском матче

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Защитник боснийцев Никола Катич получил передачу от Амара Дедича и отправил мяч в сетку. Сборная Панамы смогла отыграться перед самым перерывом. На 4-й добавленной минуте первого тайма отличился полузащитник Джиовани Хавьер Рамос Диас.
Во второй половине встречи тренеры провели серию замен, однако результативных действий больше зафиксировано не было. Единственное предупреждение в матче получил вышедший на замену нападающий хозяев Исмаэль Диас, арбитр показал ему желтую карточку на 68-й минуте.
Котировка на итоговые 1:1 в пользу ничьей доходила до 5,60. Перед началом игры букмекеры отдавали небольшое предпочтение гостям: победа Боснии и Герцеговины оценивалась коэффициентом 2,41, на успех Панамы предлагали 3,05, а ничья котировалась за 3,15.
Ставка на тотал меньше 2,5 в этом матче оказалась выигрышной с коэффициентом 1,60. Также сыграла линия «обе забьют — да», на которую давали 1,95. При этом на то, что хотя бы одна из команд не забьет, можно было поставить за 1,85.
По статистике владение мячом осталось за боснийцами (58% против 42%), они же чаще подавали угловые. Общий тотал корнеров больше 18,5 оценивался в 2,10 — команды на двоих исполнили 19 угловых (9 у хозяев и 10 у гостей). По нарушениям правил и карточкам матч получился спокойным: при тотале меньше 2,5 желтых карточек за 1,75 судья показал лишь одно предупреждение.
Для обеих команд эта встреча стала этапом подготовки к чемпионату мира. Сборная Боснии и Герцеговины проведет свой следующий матч 12 июня в 22:00 мск против Канады. Панама сыграет в рамках группового этапа ЧМ против Ганы, эта встреча запланирована на 18 июня в 02:00 мск.
Томас Кристиансен
Сергей Барбарез
Жиовани Рамос
45+3′
Никола Катич
23′
22
Орландо Москера
16
Андреас Андраде
23
Микаэль Мурильо
13
Жиовани Рамос
14
Карлос Харви
2
Сесар Блэкмен
84′
15
Эрик Дэйвис
5
Эдгардо Фаринья
46′
17
Хосе Фахардо
6
Кристиан Мартинес
65′
24
Азариас Лондоньо
7
Хосе Луис Родригес
66′
10
Исмаэль Диас
68′
11
Эдгар Йоэль Барсенас
78′
4
Фидель Эскобар
18
Сесилио Ватерман
46′
1
Никола Василь
4
Тарик Мухаремович
7
Амар Дедич
5
Сеад Колашинац
81′
17
Дженис Бурнич
13
Иван Башич
63′
24
Нидал Челик
18
Никола Катич
63′
16
Амир Хаджиахметович
6
Беньямин Тахирович
62′
8
Армин Гигович
10
Эрмедин Демирович
90′
2
Нихад Муякич
19
Керим Алайбегович
90′
26
Эрмин Махмич
20
Эсмир Байрактаревич
63′
9
Самед Баждар
25
Йово Лукич
63′
15
Амар Мемич
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти