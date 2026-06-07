Панама и Босния и Герцеговина не выявили победителя в товарищеском матче

Ставка на тотал меньше 2,5 в этом матче оказалась выигрышной с коэффициентом 1,60. Также сыграла линия «обе забьют — да», на которую давали 1,95. При этом на то, что хотя бы одна из команд не забьет, можно было поставить за 1,85.