«Готовимся к ЧМ». Роналду выложил пост после победы над Чили

«Готовимся к чемпионату мира», — написал Роналду, выложив фотографии с матча.
41-летний форвард появился на поле с первых минут, не отличился результативными действиями, и был заменен после первого тайма.
На групповом этапе ЧМ-2026 Португалия сыграет с Колумбией, Узбекистаном и ДР Конго.
Футбол, Товарищеские матчи,
6.06.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Cidade do Futebol
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Николас Кордова
Голы
Португалия
Гонсалу Гедеш
58′
Бруну Фернандеш
75′
Чили
Лукас Сепеда
90+2′
Составы команд
Португалия
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
17
Рафаэл Леау
45+2′
12
Жозе Са
46′
22
Руй Силва
2
Нелсон Семеду
46′
5
Диогу Далот
3
Рубен Диаш
87′
4
Томаш Араужу
13
Ренату Вейга
46′
14
Гонсалу Инасиу
10
Бернарду Силва
46′
21
Рубен Невеш
24
Самуэль Кошта
46′
18
Педру Нету
7
Криштиану Роналду
46′
19
Гонсалу Гедеш
12
Жозе Са
46′
26
Франсишку Консейсау
76′
11
Жоау Феликс
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
5
Иван Роман
45+2′
12
Лоуренс Вигуру
17
Габриэль Суасо
6
Висенте Писарро
80′
2
Фабиан Ормасабаль
26
Фелипе Фаундес
46′
15
Франсиско Сьерральта
15
Фелипе Лойола
80′
13
Виктор Фелипе Мендес
26
Агустин Арсе
67′
18
Родриго Эчеверриа
10
Дарио Осорио
80′
22
Нильс Райхмут
16
Гонсало Тапия
80′
9
Иван Моралес
19
Максимилиано Гутьеррес
67′
11
Лукас Сепеда
Статистика
Португалия
Чили
Красные карточки
1
1
Удары (всего)
18
11
Удары в створ
8
4
Угловые
9
3
Фолы
8
17
Офсайды
3
1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти