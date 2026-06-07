Гол Мактоминея помог сборной Шотландии разгромить Боливию

Дублем в составе команды Стива Кларка отличился Че Адамс. По одному мячу забили Скотт Мактоминей и Лоуренс Шенкленд.
На групповом этапе ЧМ-2026 Шотландия сыграет с Бразилией, Марокко и Гаити. Боливия не смогла отобраться на чемпионат мира.
Сборная Шотландии одержала крупную победу над Боливией (4:0) в товарищеском матче в США.
Дублем в составе команды Стива Кларка отличился Че Адамс. По одному мячу забили Скотт Мактоминей и Лоуренс Шенкленд.
На групповом этапе ЧМ-2026 Шотландия сыграет с Бразилией, Марокко и Гаити. Боливия не смогла отобраться на чемпионат мира.