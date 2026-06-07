Игрок сборной Дании Эриксен снова потерял сознание во время матча

В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за «Интер», было запрещено играть в Италии.