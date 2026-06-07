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Кристиан Эриксен пришел в себя после потери сознания в матче Дания — Украина

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в себя после того, как потерял сознание в товарищеском матче против Украины, сообщает пресс-служба датчан.

На 65-й минуте встречи хавбек потерял сознание и упал на газон. Спустя некоторое время футболист смог подняться на ноги и покинул поле вместе со своей женой Сабриной под аплодисменты болельщиков.

Изначально главный судья приостановил матч для того, чтобы Эриксену оказали помощь, но спустя время арбитр объявил о досрочном завершении игры.

На Евро-2021 во время матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен тоже терял сознание — тогда у полузащитника случилась остановка сердца. Врачам удалось привести датчанина в сознание. Позднее выяснилось, что Эриксен перенес сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор.