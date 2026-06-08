Мостовой о потере сознания Эриксена: «Врачи должны за него решать вопрос о продолжении карьеры»

«Обалдеть. Это страшно. Ужасно. Мы еще после первого связанного с ним случая были все в шоке. Еще в большем шоке все были, когда он решил возобновить карьеру. Риск-то все равно был. Врачи должны за него решать вопрос о продолжении карьеры», — сказал Мостовой «СЭ».