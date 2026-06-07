Врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена после потери сознания

«Кристиан в порядке, он сам ушел с поля. Насколько я могу судить, кардиостимулятор работает так, как нужно. Эриксен потерял сознание на некоторое время, но быстро очнулся, и мы быстро смогли установить с ним контакт. Теперь ему нужно пройти дополнительное обследование, чтобы врачи смогли установить причину случившегося. Мы находимся на связи с докторами, которые находятся с Эриксеном в больнице. Кристиан чувствует себя хорошо, он попросил меня передать всем, что с ним все в порядке», — приводит Tipsbladet слова Боэсена.