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Врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена после потери сознания

Врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии полузащитника Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины (2:1).

Источник: Getty Images

Хавбек упал на газон на 65-й минуте встречи. Спустя некоторое время игрок смог вернуться в сознание, поднялся на ноги и самостоятельно покинул поле вместе со своей женой Сабриной под аплодисменты болельщиков.

«Кристиан в порядке, он сам ушел с поля. Насколько я могу судить, кардиостимулятор работает так, как нужно. Эриксен потерял сознание на некоторое время, но быстро очнулся, и мы быстро смогли установить с ним контакт. Теперь ему нужно пройти дополнительное обследование, чтобы врачи смогли установить причину случившегося. Мы находимся на связи с докторами, которые находятся с Эриксеном в больнице. Кристиан чувствует себя хорошо, он попросил меня передать всем, что с ним все в порядке», — приводит Tipsbladet слова Боэсена.

На Евро-2021 во время матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен тоже терял сознание — тогда у полузащитника случилась остановка сердца. Врачам удалось привести датчанина в сознание. Позднее выяснилось, что Эриксен перенес сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор.