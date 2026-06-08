Сборная Италии в меньшинстве обыграла Грецию в товарищеском матче

На 18-й минуте победный гол забил нападающий Франческо Пио Эспозито. Результативную передачу сделал Джефф Экатор. На 68-й удаление у гостей заработал защитник Лука Реджани.
Напомним, сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2026, проиграв в финале стыковых матчей Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 по пенальти).
Футбол, Товарищеские матчи,
7.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Иван Йованович
Голы
Италия
Франческо Эспозито
18′
Составы команд
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
5
Панайотис Рецос
17
Пантелис Хатзидиакос
2
Георгиос Ваяннидис
76′
20
Христос Зафейрис
3
Константинос Кулиеракис
46′
15
Лазарос Рота
19
Георгиос Кирьякопулос
62′
21
Константинос Цимикас
8
Христос Музакитис
76′
16
Эндрюс Тетте
23
Нектариос Триантис
62′
24
Атанасис Андруцос
7
Георгиос Масурас
62′
26
Александрос Кайзиридис
9
Анастасиос Дувикас
88′
11
Харалампос Костулас
10
Христос Тзолис
88′
14
Вангелис Павлидис
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
3
Давиде Бартесаги
4
Фабио Кьяродиа
1
Джанлуиджи Доннарумма
10
Чер Ндур
21
Никколо Пизилли
5
Лука Липани
38′
74′
22
Костантино Фавасули
82′
15
Пьетро Комуццо
55′
13
Лука Реджани
68′
24
Хонест Аханор
44′
46′
6
Филиппо Мане
9
Франческо Эспозито
87′
8
Франческо Камарда
11
Лука Колеошо
88′
16
Джакомо Фатиканти
18
Джефф Эхатор
46′
17
Сейду Фини
74′
20
Матео Дагассо
Статистика
Греция
Италия
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти