Армения со Сперцяном и Тикнизяном не смогла победить Молдавию, игравшую без Рябчука

Стоит отметить, что в стартовом составе сборной Армении вышли капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян и экс-игрок «Локомотива» и ЦСКА Наир Тикнизян, ныне выступающий за «Црвену Звезду». За сборную Молдавии не играл защитник Олег Рябчук, с которым недавно расстался «Спартак». В мае сообщалось, что он находится в поиске нового клуба.