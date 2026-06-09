Армения со Сперцяном и Тикнизяном не смогла победить Молдавию, игравшую без Рябчука

Оба гола были забиты в концовке матча. На 89-й минуте Артур Серобян вывел Армению вперед. Молдавия отыгралась на 90+1-й минуте — забил Виктор Богачук.
Стоит отметить, что в стартовом составе сборной Армении вышли капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян и экс-игрок «Локомотива» и ЦСКА Наир Тикнизян, ныне выступающий за «Црвену Звезду». За сборную Молдавии не играл защитник Олег Рябчук, с которым недавно расстался «Спартак». В мае сообщалось, что он находится в поиске нового клуба.
Отметим, что Армения занимает в рейтинге ФИФА 107-е место, а Молдавия — 159-е.
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