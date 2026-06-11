Сборная Португалии по футболу обыграла команду Нигерии в товарищеском матче

ТАСС, 11 июня. Сборная Португалии по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Нигерии в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира. Встреча прошла в Португалии.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Педру Нету (23-я минута) и Франсишку Консейсау (75). У проигравших отличился Акор Адамс (37).
Сборная Португалии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Нигерийцы не квалифицировались на турнир.
Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Эрик Шелле
Голы
Португалия
Педру Нету
23′
Франсишку Консейсау
75′
Нигерия
Акор Жером Адамс
37′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
46′
4
Томаш Араужу
2
Нелсон Семеду
46′
13
Ренату Вейга
16
Франсишку Тринкан
46′
20
Жоау Канселу
18
Педру Нету
46′
25
Нуну Мендеш
80′
6
Матеуш Нунеш
8
Бруну Фернандеш
46′
10
Бернарду Силва
7
Криштиану Роналду
65′
9
Гонсалу Рамуш
3
Рубен Диаш
46′
21
Рубен Невеш
14
Гонсалу Инасиу
46′
24
Самуэль Кошта
90+4′
15
Жоау Невеш
46′
11
Жоау Феликс
71′
23
Витор Феррейра Витинья
46′
26
Франсишку Консейсау
Нигерия
23
Мадука Окойе
13
Бруно Оньемаечи
19′
21
Келвин Басси
14
Кристиан Акпан
60′
8
Франк Оньека
28
Точукву Ннади
80′
19
Пол Онуачу
4
Уилфред Ндиди
60′
18
Рафаэль Оньедика
17
Алекс Ивоби
90′
7
Филип Отеле
10
Фисайо Деле-Баширу
60′
2
Абдуллаи Бевене
6
Семи Аджайи
61′
3
Зайду Сануси
90+3′
22
Акор Жером Адамс
80′
18
Эммануэль Фернандес
15
Мозес Саймон
60′
9
Терем Моффи
Статистика
Португалия
Нигерия
Желтые карточки
2
2
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
6
2
Угловые
3
2
Фолы
11
19
Офсайды
4
1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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