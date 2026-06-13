Митрофанов рассказал о переговорах по допуску футбольных сборных и клубов

«Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идет на пользу всем и футболу в том числе», — добавил Митрофанов.