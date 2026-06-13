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Митрофанов рассказал о переговорах по допуску футбольных сборных и клубов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) о допуске российских клубов и сборных, но конкретно не может их комментировать. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Источник: РИА "Новости"

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Переговоры идут. В соответствии с договоренностями между УЕФА, ФИФА и Министерством спорта России более подробно их не комментируем», — сказал Митрофанов.

Ранее дисциплинарный орган Международной хоккейной федерации (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре этого года IIHF на конгрессе снова обсудит вопрос возможного возвращения российских команд на международные соревнования.

«Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идет на пользу всем и футболу в том числе», — добавил Митрофанов.