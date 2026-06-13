Митрофанов рассказал о переговорах по допуску футбольных сборных и клубов

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.
«Переговоры идут. В соответствии с договоренностями между УЕФА, ФИФА и Министерством спорта России более подробно их не комментируем», — сказал Митрофанов.
Ранее дисциплинарный орган Международной хоккейной федерации (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре этого года IIHF на конгрессе снова обсудит вопрос возможного возвращения российских команд на международные соревнования.
«Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идет на пользу всем и футболу в том числе», — добавил Митрофанов.