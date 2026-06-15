ФИФА планирует пригласить Россию на турнир среди юношей в США, пишут СМИ

О создании нового турнира было объявлено на заседании совета ФИФА в декабре. Он будет включать в себя более короткие матчи и меньшие по размеру поля, в каждой команде будет от семи до девяти игроков. Первый розыгрыш пройдет только с участием мужских команд, к 2027 году будут добавлены женские команды.