ФИФА планирует пригласить Россию на турнир среди юношей в США, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует пригласить Россию на новый турнир среди юношей до 15 лет, сообщает The Athletic.
По данным источника, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Отмечается, что соревнование открыто для всех 211 входящих в ФИФА ассоциаций, включая Россию.
Как отмечает The Athletic, ФИФА надеется начать турнир с матча открытия между сборными Израиля и Палестины.
О создании нового турнира было объявлено на заседании совета ФИФА в декабре. Он будет включать в себя более короткие матчи и меньшие по размеру поля, в каждой команде будет от семи до девяти игроков. Первый розыгрыш пройдет только с участием мужских команд, к 2027 году будут добавлены женские команды.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.