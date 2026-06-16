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Кафанов считает, что российские вратари без ошибок сыграли на последнем сборе

Сборная России встретилась с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Голкиперы сборной России по футболу на последнем сборе национальной команды провели матчи без ошибок. Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная России уступила египтянам (0:1), а затем обыграла команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0) в Betboom — товарищеских матчах. В первой игре ворота защищал Станислав Агкацев, во второй — Александр Максименко, в третьей — по тайму сыграли Антон Митрюшкин и Денис Адамов, для которого встреча против команды Тринидада и Тобаго стала дебютной в составе сборной.

«Задачу, которую ставили, выполнили, все четыре вратаря сыграли, довольно неплохо, поэтому доволен. Ни одной ошибки не было. Что касается дебюта Адамова, давно хотел, чтобы он это сделал. Так сложилось, и он рад, и я рад», — сказал Кафанов.