Кафанов считает, что российские вратари без ошибок сыграли на последнем сборе

«Задачу, которую ставили, выполнили, все четыре вратаря сыграли, довольно неплохо, поэтому доволен. Ни одной ошибки не было. Что касается дебюта Адамова, давно хотел, чтобы он это сделал. Так сложилось, и он рад, и я рад», — сказал Кафанов.