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«Можно жить и без этого»: тренер «Зенита» об отстранении российских футболистов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в эфире Радио Sputnik оценил влияние отстранения российских клубов от международных соревнований.

Источник: Газета.Ру

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в эфире Радио Sputnik оценил влияние отстранения российских клубов от международных соревнований.

«Я думаю, что у нас очень интересный чемпионат, чемпионат России по футболу. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берем клубный уровень, то это такой приятный бонус — проверить себя, посмотреть, как развивается наш футбол клубный… Я думаю, что можем жить без этого», — сказал Семак.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.