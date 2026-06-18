«Можно жить и без этого»: тренер «Зенита» об отстранении российских футболистов

«Я думаю, что у нас очень интересный чемпионат, чемпионат России по футболу. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берем клубный уровень, то это такой приятный бонус — проверить себя, посмотреть, как развивается наш футбол клубный… Я думаю, что можем жить без этого», — сказал Семак.