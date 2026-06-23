Дегтярев — о возвращении российского футбола на международную арену: «Будем играть, однозначно»

— Коммуникации есть, например, по линии ОКР и у РФС. Александр Валерьевич Дюков (глава РФС — прим. Sport24) на прямой связи с международными функционерами. Курс очевиден. Возьмем участие молодежной сборной до 16 лет в турнире под эгидой УЕФА. Молодежная команда «Спартака» выезжала в Будапешт. Мы приложили руку, потому что с прежним венгерским правительством был очень хороший контакт. Ребята съездили по их приглашению. Молодцы, взяли второе место. Поэтому сигналы есть, и процесс идет. Возьмем другой пример: женской сборной Литвы было засчитано техническое поражение за отказ от матча с белорусскими спортсменками. Счет на табло, бойкотами делу не поможешь. Это тоже сигнал.