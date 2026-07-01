Умер начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Начальник команды мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко умер на 49-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Причины смерти не уточняются.
«Соболезнуем его родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.
Куличенко начал работу в Российском футбольном союзе в 2005 году администратором сборных команд. Позднее стал старшим администратором, начальником команды сборной России был назначен в 2021 году.
С 1996 по 2003 год Куличенко был футболистом. Он выступал за ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Локомотив» из Нижнего Новгорода, «Торпедо-ЗИЛ», воронежский «Факел», а также за эстонскую «Лантану» и бельгийский «Мехелен».