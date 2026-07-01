Умер начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко

С 1996 по 2003 год Куличенко был футболистом. Он выступал за ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Локомотив» из Нижнего Новгорода, «Торпедо-ЗИЛ», воронежский «Факел», а также за эстонскую «Лантану» и бельгийский «Мехелен».