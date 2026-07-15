Карпин — о судействе в России: «Эта проблема была и в 90-е, и в 2000-е, и сохраняется и сейчас»

Критика судейства в целом идет не от того, что судьи как-то трактуют правила, а от того, что в одной игре какое-то правило трактуется так, а в другой игре — по-другому. Самая главная проблема — в разных трактовках одного и того же эпизода. Эта проблема была и в 90-е, и в 2000-е, и сохраняется и сейчас. И самое главное — прийти к «общему знаменателю», а для этого такие встречи и нужны", — приводятся слова Карпина на сайте РФС.