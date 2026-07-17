Бывший тренер «Спартака» ответил на слухи о сборной Казахстана: «Было бы здорово там поработать»

В конце июня Казахстанская федерация футбола сообщила об отставке Талгата Байсуфинова с поста главного тренера сборной.
«Я, конечно, ни с кем не беседовал. Но вы знаете, как в этом мире происходит. Кто-то ищет тренера, кто-то предлагает тренера. Насколько я знаю, сейчас сборная Казахстана ищет наставника. Возможно, кто-то предложил мою кандидатуру. Но со мной пока никто не связывался. Если свяжутся, тогда будем разговаривать, это интересный момент и было бы здорово там поработать», — приводит слова Чернышова «Евро-Футбол. Ру».
Последнее время Чернышов работал в Индии, где завоевал три трофея. В декабре 2025 года он покинул местный клуб «Триссур Мэджик».