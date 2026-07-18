Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября, пишут СМИ

Ранее СМИ сообщали о том, что стороны планируют подписать в июле четырехлетний контракт. Зидан уже определился с составом тренерского штаба. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года. Во вторник сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команде предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама.