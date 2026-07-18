Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября, пишут СМИ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приступит к работе в сборной Франции по футболу с 1 сентября, сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщали о том, что стороны планируют подписать в июле четырехлетний контракт. Зидан уже определился с составом тренерского штаба. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года. Во вторник сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команде предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама.
По данным источника, в документах, которыми обменялись обе стороны, дата 1 сентября была выбрана для подписания контрактов Зидана и его тренерского штаба.
Зидан сменит Дешама, который возглавляет сборную Францию с 2012 года и покинет пост после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством «трехцветные» стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).
Зидану 54 года. Француз дважды возглавлял «Реал» (2016−2018, 2019−2021), трижды выиграв Лигу чемпионов, а также по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.