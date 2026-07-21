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Переговоры Итальянской федерации футбола с Гвардиолой длились минуту

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Переговоры Итальянской федерации футбола (FIGC) с испанским тренером Хосепом Гвардиолой о возможном назначении на пост главного тренера сборной продлились около минуты, сообщает ESPN.

Источник: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

По информации источника, FIGC связалась с Гвардиолой после невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2026 года. Однако специалист сразу сообщил, что намерен взять паузу в карьере как минимум на один год после ухода из «Манчестер Сити».

Отмечается, что еще три национальные команды в последние недели обращались к окружению Гвардиолы по поводу возможного назначения. Все они получили аналогичный ответ. При этом некоторые заинтересованные стороны готовы ждать возвращения специалиста, поскольку в 2027 году не будет крупных международных турниров. Источник не уточнил, какие именно сборные связывались с тренером, однако отмечается, что интерес к нему проявляли нидерландцы после ухода Рональда Кумана. Также Гвардиолу неоднократно связывали со сборной Англии, но футбольная ассоциация страны намерена продолжить сотрудничество с немцем Томасом Тухелем.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Джованни Малаго.

Ранее Гвардиола заявил, что пока не намерен возвращаться к тренерской работе. В конце сезона-2025/26 испанец покинул пост главного тренера «Манчестер Сити», который занимал с лета 2016 года. Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией».