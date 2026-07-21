«Спортинг» забил «Страсбуру» семь безответных голов

Во втором тайме отличились полузащитники Силас Андерсен (на 51-й) и Серхио Саласар (с пенальти, на 65-й), нападающие Максимилиано Араухо (на 70-й) и Жени Катамо (на 80-й), а также защитник Георгиос Ваяннидис (на 84-й).