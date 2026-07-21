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«Спортинг» забил «Страсбуру» семь безответных голов

«Спортинг» разгромил «Страсбур» в товарищеском матче — 7:0.

«Спортинг» разгромил «Страсбур» в товарищеском матче — 7:0.

В первом тайме забили полузащитники Исса Думбия (на 4-й минуте) и Серхио Алтимира (на 36-й).

Во втором тайме отличились полузащитники Силас Андерсен (на 51-й) и Серхио Саласар (с пенальти, на 65-й), нападающие Максимилиано Араухо (на 70-й) и Жени Катамо (на 80-й), а также защитник Георгиос Ваяннидис (на 84-й).

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