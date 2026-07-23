Депутат из Аргентины назвала причину критики национальной сборной: «Нет людей других рас, нет чернокожих»

"Почему нападают на нашу команду? Потому что в ней нет людей других рас, нет чернокожих, скажем так, в команде все белые. Поэтому ненависть, которую испытывали к нашей команде на этом и на прошлых чемпионатах мира, возникла из-за отсутствия чернокожих, и именно поэтому нас начали называть расистами.