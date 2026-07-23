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Депутат из Аргентины назвала причину критики национальной сборной: «Нет людей других рас, нет чернокожих»

Член Палаты депутатов Аргентины Лилия Лемуан прокомментировала критику в адрес национальной футбольной сборной по окончании чемпионата мира.

Источник: Getty Images

"Почему нападают на нашу команду? Потому что в ней нет людей других рас, нет чернокожих, скажем так, в команде все белые. Поэтому ненависть, которую испытывали к нашей команде на этом и на прошлых чемпионатах мира, возникла из-за отсутствия чернокожих, и именно поэтому нас начали называть расистами.

Если и есть страна, которая серьезно страдает от расизма, то это США. Масштабные проявления расизма наблюдаются даже в Африке. На самом деле, именно там началось рабство, а закончилось оно на Западе. Поэтому нелепо, что западных людей называю расистами и рабовладельцами.

Большинство чернокожего населения не разделяет ненависть к белым людям. Это хотят навязать левые движения. Точно так же, как они пытались натравить мужчин на женщин с помощью «феминизма», они хотят, чтобы чернокожие люди воевали с белыми. Это поляризация, к которой они стремятся", — сказала Лемуан в интервью La Nacion Mas.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
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(Нико Уильямс)
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Составы команд
Испания
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Педро Порро
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10
Лионель Месси
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Науэль Молина
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Факундо Медина
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Аргентина
Желтые карточки
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Удары (всего)
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Удары в створ
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4
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25
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Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
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(Германия)
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(Колумбия)
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  • Вышел из игры
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти