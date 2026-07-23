Депутат из Аргентины назвала причину критики национальной сборной: «Нет людей других рас, нет чернокожих»

"Почему нападают на нашу команду? Потому что в ней нет людей других рас, нет чернокожих, скажем так, в команде все белые. Поэтому ненависть, которую испытывали к нашей команде на этом и на прошлых чемпионатах мира, возникла из-за отсутствия чернокожих, и именно поэтому нас начали называть расистами.
Если и есть страна, которая серьезно страдает от расизма, то это США. Масштабные проявления расизма наблюдаются даже в Африке. На самом деле, именно там началось рабство, а закончилось оно на Западе. Поэтому нелепо, что западных людей называю расистами и рабовладельцами.
Большинство чернокожего населения не разделяет ненависть к белым людям. Это хотят навязать левые движения. Точно так же, как они пытались натравить мужчин на женщин с помощью «феминизма», они хотят, чтобы чернокожие люди воевали с белыми. Это поляризация, к которой они стремятся", — сказала Лемуан в интервью La Nacion Mas.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти