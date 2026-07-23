Нового главного тренера сборной Франции представят 28 июля.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Новый главный тренер сборной Франции по футболу будет представлен 28 июля, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).
Ранее СМИ сообщали о том, что новым тренером сборной Франции станет бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который подпишет четырехлетний контракт и приступит к работе с 1 сентября. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.
Пресс-конференция, на которой президент FFF Филипп Диалло представит нового тренера, начнется в 12:00 мск после внеочередного заседания исполкома организации.
На чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике сборная Франции проиграла в полуфинале будущим чемпионам испанцам (0:2), а затем уступила англичанам (4:6) в игре за бронзу. Эта встреча стала для 57-летнего тренера французов Дидье Дешама последней во главе национальной команды, в которой он проработал с 2012 года.
Зидану 54 года. Француз дважды возглавлял «Реал» (2016−2018, 2019−2021), трижды выиграв Лигу чемпионов, а также по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.