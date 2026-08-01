В Иране считают, что сборной по футболу до ЧМ-2030 необходимо омоложение

«Я надеюсь, что через четыре года у нас будет более молодая команда, так как средний возраст нынешней сборной довольно высокий. И мы улучшим результат. С учетом тех условий, которые были созданы для нас, результат на турнире является приемлемым», — сказал Эгшханмалек.