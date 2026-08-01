В Иране считают, что сборной по футболу до ЧМ-2030 необходимо омоложение

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной Ирана по футболу для более успешного выступления на чемпионате мира по футболу 2030 года необходимо омолодить состав. Такое мнение ТАСС высказал директор иранского клуба по пляжному футболу «Голсапуш» Мохаммад Эгшханмалек.
На прошедшем мировом первенстве иранцы не смогли выйти из группы, завершив все игры вничью — с командами Новой Зеландии (2:2), Бельгии (0:0) и Египта (1:1). В матче против бельгийцев иранцы выставили самый возрастной состав в истории турнира. Средний возраст составил 32 года 181 день, лишь трое игроков оказались моложе 30 лет, включая нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби (27 лет 183 дня). Прежний рекорд с 1998 года удерживала сборная Германии. Средний возраст футболистов, которые начали встречу группового этапа против иранцев, составил 31 год 334 дня.
«Я надеюсь, что через четыре года у нас будет более молодая команда, так как средний возраст нынешней сборной довольно высокий. И мы улучшим результат. С учетом тех условий, которые были созданы для нас, результат на турнире является приемлемым», — сказал Эгшханмалек.
Во время турнира иранцы базировались в Мексике, но все три матча провели в США, где им было запрещено находиться вне игровых дней, из-за чего сборной пришлось каждый раз возвращаться в Мексику.
«По моему мнению, у нас были сложные и неравные по сравнению с другими участниками турнира условия, которые правительство США создало для нашей команды. У нас было больше ожиданий, мы надеялись, что пройдем дальше по турниру», — отметил он.