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Буффон назвал ситуацию с Пирло неуклюжей попыткой заклеймить его

Специалиста не стали назначать главным тренером сборной Италии по футболу из-за его контракта с российским букмекером.

Источник: Reuters

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация с неназначением Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии по футболу была неудачной попыткой заклеймить его. Такое мнение изданию La Gazzetta dello Sport высказал бывший партнер Пирло по сборной и итальянскому «Ювентусу» Джанлуиджи Буффон.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что возможное назначение Пирло вызвало политические споры из-за его контракта с российской букмекерской компанией. Ряд итальянских депутатов высказались против кандидатуры специалиста из-за связей с букмекером.

«Ситуация с Пирло и российским букмекером была политической, неуклюжей и неудачной попыткой заклеймить его как “неприемлемого”», — сказал Буффон.