Буффон назвал ситуацию с Пирло неуклюжей попыткой заклеймить его

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация с неназначением Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии по футболу была неудачной попыткой заклеймить его. Такое мнение изданию La Gazzetta dello Sport высказал бывший партнер Пирло по сборной и итальянскому «Ювентусу» Джанлуиджи Буффон.