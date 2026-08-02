Буффон назвал ситуацию с Пирло неуклюжей попыткой заклеймить его

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация с неназначением Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии по футболу была неудачной попыткой заклеймить его. Такое мнение изданию La Gazzetta dello Sport высказал бывший партнер Пирло по сборной и итальянскому «Ювентусу» Джанлуиджи Буффон.
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что возможное назначение Пирло вызвало политические споры из-за его контракта с российской букмекерской компанией. Ряд итальянских депутатов высказались против кандидатуры специалиста из-за связей с букмекером.
«Ситуация с Пирло и российским букмекером была политической, неуклюжей и неудачной попыткой заклеймить его как “неприемлемого”», — сказал Буффон.